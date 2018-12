Την δουλειά του συνεχίζει να κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak», συνεχίζει να οδηγεί με την ηγετική του παρουσία τους Μπακς και κόντρα στους Σέλτικς δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει τόσο... εκνευριστικά εύκολα σαν να είναι απλά μια ακόμα μέρα στη δουλειά για εκείνον!

No one man should have all that power. #FearTheDeer pic.twitter.com/1Z3IFdav54

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 22 Δεκεμβρίου 2018