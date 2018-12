Οι Κλίπερς νίκησαν τους Μάβερικς και ο ΝτεΆντρε Τζόρνταν είχε... ανάγκη από μια αγκαλιά!

Έτσι, έτρεξε κι έπεσε στα χέρια του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, με τον Σέρβο να τον σηκώνει λίγο ψηλά.

Δείτε την πανέμορφη στιγμή

Find someone thats hugs you like @DeAndre hugs @BobanMarjanovic pic.twitter.com/7jyWMt0TVk

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 21 Δεκεμβρίου 2018