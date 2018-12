Συγκεκριμένα και μέχρι τα 25 του χρόνια, για 19η φορά στην καριέρα του μέτρησε σε ένα ματς 25 πόντους, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ και βρέθηκε στην 4η θέση της αντίστοιχης θέσης.

Ο ΛεΜπρόν το είχε καταφέρει 68 φορές στο παρελθόν και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, ο Τζόρνταν 22 φορές και 20 φορές ο Γκραντ Χιλ.

Last night was Giannis' 19th 25-8-8 game, 4th most since 1983 by a player thru age-25 pic.twitter.com/vdPlcCU8PS

— Basketball Reference (@bball_ref) 20 Δεκεμβρίου 2018