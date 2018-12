Το σχόλιο που προκάλεσε οργή: «Ποιος Ντράζεν; O Καρμέλο είναι σπουδαιότερος» (vid)

Τα υποτιμητικά σχόλια που έκανε μια δημοσιογράφος του ESPN για την αξία του Ντράζεν Πέτροβιτς, προκάλεσαν οργή σε πολλούς φίλους του μπάσκετ στα social media.

Θέλησε να συγκρίνει τον «Μότσαρτ» με τον Καρμέλο Άντονι και τα όσα έγραψε, μειώνουν τον Ντράζεν

«Ο Μέλο είναι Hall of Famer, αλλά αυτό δεν λέει πάρα πολλά, αφού εκεί υπάρχουν ονόματα ονόματα όπως του Ντράζεν Πέτροβιτς. Δεν άφησε την σφραγίδα του στο παιχνίδι όπως ο Μέλο», ήταν τα σχόλια της δημοσιογράφου που θέλησε να αποθεώσει τον Μέλο, αλλά αυτό που κατάφερε είναι να εξαγριώσει πολλούς λάτρεις του μπάσκετ.

This might be the most disrespectful thing I’ve ever seen on ESPN.

She clearly doesn’t know anything about the legacy of Drazen Petrovic aka The Mozart Of Basketball. pic.twitter.com/tGlaBgduIr

— David Astramskas (@redapples) 19 Δεκεμβρίου 2018