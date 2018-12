Ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία του ΝΒΑ οι Ρόκετς! (vid)

Απίστευτα πράγματα έκαναν οι Ρόκετς στο ματς με τους Ουίζαρντς.

Το Χιούστον έκανε πάρτι με 26 τρίποντα, μια επίδοση που είναι κορυφαία στην ιστορία του ΝΒΑ. Το προηγούμενο ρεκόρ άνηκε στους Καβς, οι οποίοι είχαν ευστοχήσει σε 25.

Αυτοί που βοήθησαν περισσότερο τις ρουκέτες να γράψουν ιστορία, ήταν ο Χάρντεν με 6, ο Πολ με 5, ενώ από 4 είχαν οι Γκόρντον και Γκριν.

the @HoustonRockets knock down a new #NBA record 26 three-pointers in their 5th straight victory! #Rockets pic.twitter.com/OWkFy0WFxb