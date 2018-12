Τράβηξε 43 και «έκαψε» τους Κινγκς ο Τζορτζ! (vid)

Την κορυφαία σεζόν της καριέρας του κάνει ο Πολ Τζορτζ και το έδειξε και απέναντι στους Κιγνκς.

Ο σταρ των Θάντερ ήταν στη ζώνη του... λυκόφωτος και το κοντέρ έγραψε 43 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τεράστια εμφάνιση για τον PG13 που οδηγεί την Οκλαχόμα πολύ ψηλά στην βαθμολογία του ΝΒΑ.

Απολαύστε τις καλύτερες φάσεις του

@Yg_Trece goes off for 43 PTS, 12 REB, 7 AST to help the @okcthunder top SAC and improve to 20-10 on the season! #ThunderUp pic.twitter.com/KgK9fD8QVb

— NBA (@NBA) 20 Δεκεμβρίου 2018