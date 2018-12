Η αλήθεια είναι πως συζητιέται το όνομά του για ένα trade που θ' αλλάξει το ΝΒΑ. Οι Σέλτικς θέλουν καιρό τον Αντονι Ντέιβις αλλά τελευταία μπήκαν στην κουβέντα και οι Λέικερς. Ομως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε να βάλει και τους... Μπακς στο κόλπο.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Αμερική οι δύο σουπερ σταρ συναντήθηκαν στ' αποδυτήρια του "Fiserv Forum" των Μπακς, με τον Γιάννη να μην αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. «Ελα στους Μπακς, φίλε. Ελα στους Μπακς», του είπε μεταξύ σοβαρού κι αστείου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Προφανώς και ο Greek Freak έκανε πλάκα, πόσω μάλλον με τόσους ρεπόρτερ που ήταν στ' αποδύτηρια εκείνη την στιγμή. Ομως η μεταγραφή του Ντέιβις δεν είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Μπορεί το συμβόλαιό του με τους Πέλικανς να λήγει το 2021 όμως ουσιαστικά είναι μέχρι το 2020 μιας και ο Ντέιβις έχει player option το καλοκαίρι. Κάθε μέρα που περνάει τα σενάρια για ένα πιθανό trade αυξάνονται. Και ξαφνικά ο Γιάννης έβαλε και τους Μπακς στο... κόλπο των φημών.

Φαντάζεστε ένα δίδυμο Γιάννης-Ντέιβις;

Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) wants to build a super team with Anthony Davis in Milwaukee! pic.twitter.com/7NaDKE7rbC

— Bucks Nation (@MILBucksNation) December 20, 2018