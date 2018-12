Οι Νετς κατάφεραν να νικήσουν τους Λέικερς, με τον Ντ' Άντζελο Ράσελ να είναι ο πρωταγωνιστής.

Ο γκαρντ του Μπρούκλιν είχε 22 πόντους και 13 ασίστ (ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας), ενώ «σκότωσε» την ομάδα του ΛεΜπρόν με clutch τρίποντο.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

