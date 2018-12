ΛεΜπρόν: Η 9η τάπα που δέχεται σε 1850 προσπάθειες για κάρφωμα! (pic & vid)

Η απίστευτη τάπα του Τζάρετ Άλεν στον ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει γίνει viral!

Ο σέντερ των Νετς έγινε ο 8ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κάνει μπλοκ στον Βασιλιά, ενώ ο τελευταίος πάει να καρφώσει.

Μάλιστα αυτή είναι η 9η φορά που δέχεται στοπ ο ηγέτης των Λέικερς σε 1850 προσπάθειες για κάρφωμα.

Θα πρέπει να είναι περήφανος ο Άλεν!

Jarrett Allen blocked LeBron James' dunk attempt. It's only the 9th time in James' career he's had a dunk attempt blocked. It was the 1,850th dunk he's attempted. pic.twitter.com/EvRAbjGckS

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 19 Δεκεμβρίου 2018