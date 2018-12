Διαιτητές για Χάρντεν: «Είναι βήματα, χάσαμε την φάση» (pic)

Ο Χάρντεν στην χθεσινή βραδιά έγινε ο πρωταγωνιστής των social media, αφού έκανε δύο step backs για να κερδίσει χώρο και αντί να δοθεί η παράβαση των βημάτων οι διαιτητές χρέωσαν με φάουλ τον αντίπαλο του. Η φάση, όπως είναι λογικό, έγινε viral και οι διαιτητές πήραν θέση.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο twitter εξήγησαν αναλυτικά την φάση, παραδέχτηκαν ότι είναι βήματα και επίσης παραδέχτηκαν ότι έχασαν την φάση.

Ή απλά... ΝΒΑ!

The offensive player gathers the ball while on his right foot. He then takes a step with his left foot (step 1) into a hop step, landing first with his right foot (step 2) and then illegally with his left (step 3). We missed this one - it is a traveling violation. https://t.co/BqMAoZHgIu

— NBA Referees (@OfficialNBARefs) 18 Δεκεμβρίου 2018