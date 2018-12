«Θεός» ο ΛεΜπρόν έβγαλε selfie με φίλη των Λέικερς στο Μπρούκλιν (vid)

Όπως αναφέραμε και στο ματς μπορεί οι Λέικερς να έπαιζαν εκτός έδρας με τους Νετς, ωστόσο το Μπρούκλιν ήταν σαν το Λος Άντζελες καθώς οι φίλοι των Λιμνάνθρωπων ήταν περισσότεροι. Στο τέλος μάλιστα πάρα την ήττα από τους Νετς, ο κόσμος αποθέωσε τον ΛεΜπρόν, με τον ίδιο να κάνει το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο σε μία φίλη των Λέικερς. Την ώρα που είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο ζητώντας του μια selfie, ο «Βασιλιάς» της πήρε το κινητό και τράβηξε αυτός την φωτογραφία, κάτι που σίγουρα θα το θυμάται μια ζωή η τυχερή γυναίκα.

This is awesome. Instead of ignoring the fan or asking security to grab her, LeBron (after a loss) stopped, smiled and took a selfie with her. pic.twitter.com/zzVcDT21OQ

— David Astramskas (@redapples) December 19, 2018