Πέρασε τον Πιρς και ανέβηκε 7ος στα τρίποντα ο Κάρτερ (vid & pics)

Τι και αν διανύει το 41ο έτος της ηλικίας του; Ο Βινς Κάρτερ έχει βαλθεί να μας... τρελάνει όλους, γράφοντας συνεχώς ιστορία. Ο φόργουορντ των Χοκς όχι απλά αγωνίζεται ακόμα, αλλά κόντρα στους Ουίζαρντς κατάφερε με το τρίποντο που πέτυχε να ξεπεράσει τον Πολ Πιρς έχοντας πλέον 2.144 μένοντας μόνος στην 7η θέση της σχετικής λίστας. Πρώτος παραμένει ο Ρέι Άλεν με 2.973, με τον Στεφ Κάρι που είναι 5ος με 2.230 να είναι ο μοναδικός που απειλεί την πρωτιά.

Vince Carter drills it to become 7th on the all-time three-pointers made list! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/LoyZTG0rse

— NBA (@NBA) December 19, 2018