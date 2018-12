Στους Ουίζαρντς ο Τσέισον Ραντλ, στη θυγατρική τους ο Οκάρο Ουάιτ (pic)

Ο 25χρονος γκαρντ, που κατέκτησε την Euroleague και το πρωτάθλημα Ισπανίας το 2018 με τους Μαδριλένους, θα φορά την φανέλα των Ουίζαρντς, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα.

Ο Ραντλ ήταν μέχρι πρότινος στη θυγατρική ομάδα της Ουάσινγκτον, Capital City Go - Go, και σε 7 παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο 23.1 πόντους, 4.9 ασίστ και 3.7 ριμπάουντ.

Οι εμφανίσεις του άφησαν ικανοποιημένους τους Ουίζαρντς, οι οποίοι εξετάζουν αλλαγές στο ρόστερ τους, για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Από την άλλη, οι «μάγοι» έδωσαν τον πρώην παίκτη του Άρη, Οκάρο Ουάιτ, στην θυγατρική τους.

OFFICIAL: We've signed G Chasson Randle and assigned F Okaro White to the @CapitalCityGoGo.

https://t.co/Onqd4KW3DF pic.twitter.com/5SsbR125vA

— Washington Wizards (@WashWizards) 18 Δεκεμβρίου 2018