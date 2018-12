Μεγάλο παιχνίδι από τους Τίμπεργουλβς που κατάφεραν να έχουν εννέα παίκτες διψήφιους στην εμφατική νίκη επί των Κινγκς.

Ο Τάουνς κατάφερε και πάλι να ξεχωρίσει στην επιτυχία της ομάδας του με 14 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την «γεμάτη» εμφάνιση του:

KAT (14 PTS, 14 REB) helped lead the way in the Timberwolves win as 9 players scored in double-figures! #AllEyesNorth pic.twitter.com/QQOcKSuBAU

— NBA TV (@NBATV) 18 Δεκεμβρίου 2018