Απίστευτο κι όμως αληθινό. Ο Ταζ Γκίμπσον πήγε να κάνει τάπα στον Μπιέλιτσα με το παπούτσι.

Μπορεί να σας φαίνεται ψέμα, όμως δεν είναι! Ο παίκτης της Μινεσότα χρησιμοποίησε έπαιξε άμυνα με το παπούτσι στον αέρα και βοήθησε τον Τάουνς να κάνει το μπλοκ.

Απολαύστε τη φάση

Taj Gibson playing defense with a shoe in his hand (via @Timberwolves) pic.twitter.com/TSHWF9GP5o

— SLAM (@SLAMonline) 18 Δεκεμβρίου 2018