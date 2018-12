Δεν σταματιέται ο Γιάνναρος!

Ο Greek Freak συνεχίζει τις εντυπωσιακές φάσεις του και αυτή τη φορά.... απογειώθηκε και κάρφωσε με το ένα χέρι απέναντι στους Πίστονς.

Απολαύστε την... πτήση του Έλληνα φόργουορντ

The Greek Freak back at it AGAIN!! #FearTheDeer pic.twitter.com/qSCya8oE4R

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 Δεκεμβρίου 2018