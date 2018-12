Παίκτες της Εβδομάδας οι Γιανγκ και Χάρντεν (pic & vid)

Ο Γιανγκ μέτρησε 18.8 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ μ.ό. για την Ιντιάνα που σημείωσε τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια σε αυτό το διάστημα και φιγουράρει στην τρίτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 20-10.

Σε ό,τι αφορά τον Χάρντεν, ο γκαρντ των Ρόκετς είχε 37 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 8.3 ασίστ στο 3-0 των Ρόκετς που βρίσκονται στην 11η θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 14-14.

The NBA's Eastern Conference Player of the Week, @yungsmoove21 recorded three consecutive double-doubles last week and led the #Pacers to a 4-0 record. pic.twitter.com/fsPoDt5u7x

— Indiana Pacers (@Pacers) 17 Δεκεμβρίου 2018