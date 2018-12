Ο Σέξτον δεν πήγε ντόνατς και του... γέμισαν το αυτοκίνητο με ποπ κορν! (vid)

Συγκεκριμένα έπρεπε να πάει 12 ντόνατς στην προπόνηση της ομάδας την ημέρα του αγώνα, αλλά εκείνος δεν το έκανε ποτέ. Μέγα λάθος! Οι συμπαίκτες του γέμισαν το αυτοκίνητό του με 12 μεγάλες σακούλες με ποπ κορν, όσα ακριβώς και τα ντόνατς που έπρεπε να τους προμηθεύσει.

Ο Τρίσταν Τόμπσον σε ρόλο κάμεραμαν κατέγραψε το γεγονός στις InstaStories του, ενώ πάνω στο αυτοκίνητο του Σέξτον υπήρχε και η προειδοποίηση: «Την επόμενη φορά θα φέρεις δύο 12άδες ντόνατς!»

Άραγε θα το... ξεχάσει ξανά;

Collin Sexton will definitely bring enough donuts next time

(via @realtristan13) pic.twitter.com/OaGf9vPMIK

— Bleacher Report (@BleacherReport) 17 Δεκεμβρίου 2018