Τα φοβερά «Dragonball» παπούτσια του Ντόντσιτς! (pics)

Ο Σλοβένος γκαρντ των Μάβερικς επέλεξε για μια ακόμα εμφάνισή του να φορέσει παπούτσια με την μορφή του «Gohan», από την γνωστή ιαπωνική σειρά manga.

Τα custom made παπούτσια του επιμελήθηκε καλλιτέχνης από την Μαδρίτη, ο οποίος έχει δημιουργήσει ξανά στο παρελθόν για τον νεαρό παίκτη.

Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό και μαγνήτισε τα βλέμματα στον αγώνα με τους Κινγκς!

E esse tênis personalizado que o Luka Doncic está usando hoje com referências do personagem "Gohan" do anime "Dragon Ball Z" pic.twitter.com/ztUNCaDZGe

— NBA do Povo (@NBAdoPovo) 17 Δεκεμβρίου 2018