O Νοβίτσκι πάτησε παρκέ για πρώτη φορά φέτος στο Ντάλας και αποθεώθηκε (vid)

Στο ματς με τους Σανς, ο Νοβίτσκι κάνει το ντεμπούτο του στην φετινή σεζόν.

Στο παρκέ του Ντάλας όμως πάτησε το πόδι του για πρώτη φορά φέτος κόντρα στους Κινγκς, ερχόμενος από τον πάγκο. Αυτό συνέβη 3' και 17'' από το τέλος της πρώτης περιόδου κι όπως είναι απολύτως λογικό ο Γερμανός σούπερ σταρ γνώρισε την αποθέωση.

@dallasmavs fans give Dirk Nowitzki a standing ovation as he enters for his season home debut! #MFFL #ThisIsWhyWePlay #Year21 pic.twitter.com/c3t0s9GvTI

— NBA (@NBA) December 17, 2018