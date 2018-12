Τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στην ομάδα της G-League, τους Σάντα Κρουζ Ουόριορς, ενώ από το νέο έτος αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τους Ουόριορς.

Μάλιστα έχει αρχίσει ήδη να δοκιμάζει τις... δυνάμεις του με τον Κέβιν Ντουράντ, κάνοντας για λίγο προπόνηση μαζί του.

Δείτε το σχετικό βίντεο.

Some post practice DeMarcus Cousins, Kevin Durant 1-on-1 as Cousins inches closer to return pic.twitter.com/xzQsi6zdCG

— Anthony Slater (@anthonyVslater) 16 Δεκεμβρίου 2018