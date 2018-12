Οι Σέλτικς έτρεχαν σερί 8 νικών πριν παίξουν με τους Πίστονς, αλλά ο Μπλέικ Γκρίφιν τους το... χάλασε.

Ο ηγέτης των Πίστονς μέτρησε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, επιτρέποντας στην ομάδα του να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του power forward του Ντιτρόιτ.

Blake Griffin leads the way with a game-high 27 PTS, 8 REB, 6 AST in the @DetroitPistons win! #DetroitBasketball pic.twitter.com/ULFWJCndnb

— NBA (@NBA) 16 Δεκεμβρίου 2018