Στίβενσον: 'Επαιξε «κιθάρα» στον πανηγυρισμό και έφαγε τεχνική ποινή! (vid)

Μια κατηγορία μόνος του είναι ο Λανς Στίβενσον.

Ο παίκτης των Λέικερς σκόραρε για τρεις κόντρα στους Χόρνετς και έκανε πως παίζει κιθάρα (air guitar) για να το πανηγυρίσει.

Αυτή η κίνηση δεν άρεσε στους διαιτητές, οι οποίοι τον τιμώρησαν με τεχνική ποινή!

«Θα συνεχίσω να το κάνω. Έτσι αισθάνομαι, ανέφερε, ενώ ο Ουόλτον πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να αλλάξεις τον Λανς, έτσι είναι. Προσπάθησα στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά εκείνος το έκανε ξανά και ξανά»

Αφήστε τον άνθρωπο να πανηγυρίσει ή μάλλον καλύτερα αφήστε τον τρελό στην τρέλα του.

Αγαπάμε Λανς!

Lance got T'd up for doing the AIR GUITAR (via @BleacherReport) pic.twitter.com/c8YWCPMDxq

— SLAM (@SLAMonline) 16 Δεκεμβρίου 2018