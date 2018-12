Δάσκαλος zumba ο Λανς Στίβενσον; Κι όμως είναι αλήθεια.

Ο παίκτης των Λέικερς φόρεσε περούκα και δίδαξε τις χορευτικές του κινήσεις στον κόσμο, μαθαίνοντας τους zumba.

Τι λέτε; Θα μπορούσε να κάνει καριέρα σε αυτόν τον τομέα; Πάντως στον παρκέ μια χαρά χορεύει!

Lance Stephenson is LA’s hottest new zumba instructor and he's bringing his hoop moves to a new type of hardwood.

FULL VIDEO: https://t.co/eLcFMM7SVp pic.twitter.com/BRi4n1Oftk

— SLAM (@SLAMonline) 14 Δεκεμβρίου 2018