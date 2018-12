Ξεπέρασε Τζόρνταν-ΛεΜπρόν ο «τριπλός» Χάρντεν! (pic)

Σε φοβερή κατάσταση είναι στα τελευταία 2 ματς ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας μέτρησε 2ο σερί ματς με 30άρα συνοδευόμενη με triple double και έτσι ανέβηκε στην τρίτη θέση μιας ξεχωριστής λίστας.

Αυτή ήταν η 4η φορά στην καριέρα του που χτίζει σερί με triple double «30άρες», ξεπερνώντας του Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Πρώτος είναι ο Ρόμπερτσον με 15 και δεύτερος ο Ουέστμπρουκ με 5.

According to @EliasSports, James Harden recorded his 4th streak of 30-point triple-doubles, passing LeBron James and Michael Jordan for 3rd-most in NBA history. He trails Oscar Robertson (16) and Russell Westbrook (5). pic.twitter.com/J8WKZHwnWq

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 Δεκεμβρίου 2018