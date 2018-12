Έγραψαν ιστορία ΛεΜπρόν και Μπολ με τα triple doubles! (pics & vids)

Φοβερά πράγματα για τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Λόνζο Μπολ απέναντι στους Χόρνετς.

Οι δύο παίκτες των Λέικερς έκαναν triple doubles, αφού ο Βασιλιάς είχε 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Λόνζο μέτρησε 16 με 10ασίστ και 10 ριμπάουντ.

'Ετσι κατάφεραν να γίνουν το πρώτο δίδυμο μετα τους Τζέισον Κιντ και Βινς Κάρτερ που είναι τριπλοί στο ίδιο ματς.

Επιπλέον έγιναν η πρώτη δυάδα των Λέικερς που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, από το 1982 και τους σπουδαίους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Μάτζικ Τζόνσον.

Απίστευτο ματς από LBJ και Μπολ!

LeBron James (24 PTS, 12 REB, 11 AST) and Lonzo Ball (16 PTS, 10 REB, 10 AST) fuel the @Lakers win in Charlotte! #LakeShow

The duo becomes the first LAL teammates to record a triple-double in the same game since Kareem Abdul-Jabbar and Magic Johnson (1982). pic.twitter.com/LFVvdfhEE4

— NBA (@NBA) 16 Δεκεμβρίου 2018