Απέμεναν ακόμη 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο ΛεΜπρόν ωστόσο είχε φροντίσει να κάνει triple double με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Αυτή ήταν η 75η φορά που ο «βασιλιάς» έχει διψήφιο αριθμό σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ματς δεν έχει τελειώσει ακόμη...

#TripleDoubleAlert

LeBron James (24 PTS, 10 REB, 10 AST) notches his 75th career triple-double with 2:05 remaining in the 3rd quarter! #LakeShow pic.twitter.com/UO8mPYdSy5

— NBA (@NBA) December 16, 2018