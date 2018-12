Κόντρα στο ματς με τους Λέικερς, ο Τόνι Πάρκερ σημείωσε ένα περίεργο καλάθι. Χωρίς να έχει ισορροπία, πέταξε την μπάλα και κατάφερε να σκοράρει. Δείτε το... περίεργο καλάθι του Γάλλου:

Tony Parker takes the contact... AND IT FALLS!#Hornets30 33#LakeShow 41

: https://t.co/cYXnbWzIYB pic.twitter.com/AtwaemEo1f

— NBA (@NBA) December 16, 2018