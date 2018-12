Το «γαϊτανάκι» του Κούζμα με τους διαιτητές συνεχίζεται! (vids)

Στο ματς των Λέικερς με τους Ρόκετς, ένα φάουλ που σφυρίχτηκε πάνω στον Κάιλ Κούζμα σε προσπάθεια του Τζέιμς Χάρντεν, εξόργισε τον παίκτη της ομάδας του Λος Άντζελες.

Ο Κούζμα θεώρησε πως ο Μούσιας έκανε flopping και δεν δέχτηκε το σφύριγμα.

Ο επίσημος λογαριασμός των διαιτητών στο twitter ανεβάζει φάσεις από τα ματς της λίγκας και εξηγεί τα σφυρίγματα.

Έτσι ασχολήθηκε και με την φάση του Κούζμα, απαντώντας και στον Κρις Ουέμπερ που είπε ότι οι διαιτητές δεν πήραν τη σωστή απόφαση.

«Γιατί είναι τόσο δύσκολο να μάθουν οι φίλαθλοι τους κανονισμούς; Ο Ουέμπερ δεν έχει δίκιο. Αυτό είναι φάουλ, αφού ο αμυντικός έχει αντικανονική επαφή με το γόνατο στον παίκτη που επιτίθεται (Χάρντεν) και του προκαλεί την πτώση»,ανέφερε η αναάρτηση.

Ο Κούζμα έκανε retweet αυτή την ανάρτηση και αναρωτήθηκε αν θα τιμωρηθεί αν κάνει tweet back στο ποστάρισμα στους διαιτητές.

Δείτε τι έγινε

Why is it hard to educate fans about the rules? Here's what we're up against. From last night's game, @RealChrisWebber was incorrect here. This is a foul, as the defender makes illegal contact with his knee to the thigh of the offensive player, causing him to fall to the floor. pic.twitter.com/p0xweU8UD8

— NBA Referees (@OfficialNBARefs) 14 Δεκεμβρίου 2018