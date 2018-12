Ουέστμπρουκ σε Γιόκιτς: «Θα σε γα...!» (vid)

Ένταση είχαμε στο ματς των Νάγκετς με τους Θάντερ, αφού ο Ουέστμπρουκ αρπάχτηκε με τον Μάρεϊ και τον Γιόκιτς.

Ο γκαρντ της Οκλαχόμα ξέφυγε, λέγοντας στον Σέρβο, «θα σε γαμ...».

Μετά το τέλος του ματς έδωσε την δική του οπτική για το γεγονός, τονίζοντας πως ο Μάρεϊ θέλησε να του κάνει step over, να περάσει δηλαδή από πάνω του.

Αρης – Παναιτωλικός με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και 190+ ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

«Καθόμουν στη θέση μου και προσπάθησε να κάνει step over, να με ντροπιάσει. Με έσπρωξε πρώτος. Υποπτεύομαι πως ίσως έχαναν. Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε, ρωτήστε αυτόν. Μπήκε στο δρόμο μου».

Από την πλευρά του ο παίκτης του Ντένβερ δήλωσε: «Δεν έκανα τίποτα. Ίσως να νευρίασε επειδή έχαναν».

"I will fyou up" - Russ to Jamal Murray pic.twitter.com/BkSo5lc5n1

— CJ Fogler (@cjzero) 15 Δεκεμβρίου 2018