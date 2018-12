Η «40άρα» του εκπληκτικού Εμπίντ και το... στοιχειωμένο ρεκόρ! (vid)

Τι έκανες ρε Τζοέλ Εμπίντ!

Ο ηγέτης των Σίξερς ήταν ασταμάτητος στο ματς με τους Πέισερς και το... κοντέρ έγραψε 41 πόντους και 20 ριμπάουντ.

Μάλιστα με αυτά τα... όργια έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία της Φιλαδέλφεια από το 1990, ο οποίος μετρά 40+ πόντους και 20+ ριμπάουντ σε ένα ματς.

Έτσι θύμισε Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Joel Embiid tallies 40 PTS & 21 REB to become the first @sixers player since Charles Barkley in 1990 to have a 40p/20r game! #HereTheyCome pic.twitter.com/7CrjHqdtlh

— NBA (@NBA) 15 Δεκεμβρίου 2018