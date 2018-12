H «κλεισμένη» ανταλλαγή του Αρίζα που δεν... έγινε ποτέ! (pics)

Σε σίριαλ μετατράπηκε η ανταλλαγή του Τρεβόρ Αρίζα στην Ουάσινγκτον και τελικά δεν έγινε ποτέ.

Ο έγκυρος Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι μετέδωσε πως οι Ουίζαρντς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Σανς, ενώ στο παιχνίδι μπήκαν και οι Γκρίζλις.

Τα ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι ήταν οι Ούμπρε (θα πήγαινε στο Μέμφις) και ο Όστιν Ρίβερς μαζί με δύο ρολίστες του Μέμφις θα πήγαιναν στους Σανς.

Τελικά η κατάσταση έγινε περίπλοκη, αφού ακούστηκαν και τα ονόματα των Σέλντεν, Ντίλον και ΜαρΣόν Μπρούκς.

Τελικά δεν έγινε τίποτα από αυτά και η ζωή συνεχίζεται.

Μάλιστα οι ρεπόρτερ του ΝΒΑ άρχισαν να κάνουν και πλάκα μεταξύ τους.

The Washington Wizards are in advanced talks on a deal to acquire Phoenix forward Trevor Ariza, league sources tell ESPN. Teams trying to finalize a multi-team trade tonight. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Δεκεμβρίου 2018

Deal is expected to include second-round draft compensation too, league sources said. https://t.co/zkGAy2p58u — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Δεκεμβρίου 2018

Washington, Phoenix and Memphis have agreed in principle on deal that will also include Wayne Selden and Dillon Brooks headed to Suns, and a 2020 Grizzlies second-round pick and a conditional 2019 second-rounder to Washington, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Δεκεμβρίου 2018

Clarification: MarShon Brooks on his way to Suns, not Dillon. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Δεκεμβρίου 2018

The deal is dead, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Δεκεμβρίου 2018