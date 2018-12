Όσο ζεις, μαθαίνες. Έτσι και ο Στίβεν Άνταμς.

Ο σέντερ των Θάντερ ρωτήθηκε για το επόμενο ματς με τους Νάγκετς και τον αντίπαλο του, Γιόκιτς, όμως η ερώτηση του δημοσιογράφου τον μπέρδεψε, αφού χρησιμοποιήθηκε το όνομα του Σέρβου (Νίκολα), το οποίο δεν ήξερε.

Δείτε την αντίδραση του

Steven Adams didn’t know Jokic’s first name

(via @royceyoung)pic.twitter.com/fVpWbQS9Fq

— Bleacher Report (@BleacherReport) 14 Δεκεμβρίου 2018