Έγραψε ιστορία ο Νοβίτσκι: 21 σεζόν με μια ομάδα στο ΝΒΑ! (pic)

Ιστορική η χθεσινή βραδιά για τον Ντιρκ Νοβίτσκι.

Μπορεί οι Μάβερικς να μην ήταν καλοί και να μην τα κατάφεραν κόντρα στους Σανς ο τεράστιος Γερμανός παίκτης όμως κατάφερε και έκανε ένα μοναδικό επίτευγμα. Ο Ντιρκ Νοβίτσκι επέστρεψε στην δράση μετά από τον τραυματισμό του και έγινε ο μοναδικός παίκτης που παίζει για 21 σεζόν στο ΝΒΑ με μια μόνο ομάδα.

Στην δεύτερη θέση με 20 σεζόν βρίσκεται ο Κόμπι Μπράιντ, ενώ στην τρίτη είναι ο Ντάνκαν και ο Στόκτον με 19 σεζόν.

Αυτά που έχει καταφέρει ο Γερμανός μύθος ξεπερνούν κάθε φαντασία και συνεχίζει να γεμίζει σελίδες ιστορίας μέσα στο παρκέ ακόμα μια σεζόν.

Congrats to @swish41 on playing in his 21st season for the @dallasmavs ! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/c0bVh4I9w7

— NBA (@NBA) 14 Δεκεμβρίου 2018