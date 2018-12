Παρτίζαν και Μπαρτσελόνα έχουν στείλει τους περισσότερους στο draft! (vid)

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας, ενώ την ακολουθούν η Ρεάλ με 11 παίκτες και η Μέγκα Μπέμαξ με την Τσιμπόνα με 10 παίκτες! Η Ολίμπια Λιουμπλιάνας μετράει οκτώ παίκτες, η Αναντολού Εφές έξι παίκτες, η Σπλιτ πέντε παίκτες, όσους η ΤΣΣΚΑ και η Ορτέζ.

Αναλυτικά:

Παρτίζαν: 12 παίκτες (Βλάντε Ντίβατς, Σάσα Ντανίλοβιτς, Ζέλικο Ρέμπρατσα, Πρέντραγκ Ντρόμπνιακ, Νέναντ Κρστιτς, Μίλος Βούγιανιτς, Κόστα Πέροβιτς, Νίκολα Πέκοβιτς, Γιαν Βέσελι, Ζοφρί Λοβέρν, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ).

Μπαρτσελόνα: 12 παίκτες (Ρομπέρτο Ντουένιας, Πάου Γκασόλ, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Ρέμαν Βαν Ντερ Χάρε, Άντερσον Βαρεζάο, Κρίστιαν Ντρέχερ, Άλεξ Αμπρίνες, Μάρκο Τοντόροβιτς, Μάριο Χεζόνια, Μάρκους Έρικσον, Αλεξάντερ Βεζένκοβ, Ρόντιονς Κούρουτς).

Ρεάλ Μαδρίτης: 11 παίκτες (Φερνάντο Μαρτίν, Στάνλεϊ Ρόμπερτς, Ραούλ Λόπεθ, Ματσέι Λάμπε, Μικαέλ Ζελαμπάλ, Αξέλ Ερβέλ, Σέρχιο Γιουλ, Νίκολα Μίροτιτς, Ουίλι Ερνανγκόμεθ, Ντάνι Ντίεθ, Λούκα Ντόντσιτς)

Μέγκα Μπέμαξ: 10 παίκτες (Μίλοβαν Ράκοβιτς, Νίκολα Γιόκιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς, Βλάτκο Τσάντσαρ, Όγκνιεν Γιάραματς, Άλφα Κάμπα, Τιμοτε Λουάου, Ίβιτσα Ζούμπατς, Ράντε Ζάγκορατς)

Τσιμπόνα: 10 παίκτες (Ντράζεν Πέτροβιτς, Φράνιο Αράποβιτς, Γιόζιπ Σέζαρ, Ζόραν Πλάνινιτς, Νταμίρ Μάρκοτα, Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς, Τόμισλαβ Ζούμπιτς, Ντάριο Σάριτς, Άντε Ζίζιτς)

Ολίμπια Λιουμπλιάνας: 8 παίκτες (Μάρκο Μίλιτς, Βλαντιμίρ Στεπάνια, Πρίμοζ Μπρέζετς, Γίρι Βελς, Γιοτάμ Χαλπερίν, Γκόραν Ντράγκιτς, Νταβίς Μπέρτανς, Ισούφ Σανον).

Αναντολού Εφές: 6 παίκτες (Μιρσάντ Τουρκσάν, Χινταγέτ Τούρκογλου, Μεμέτ Οκούρ, Τσενκ Ακιόλ, Τσεντί Οσμάν, Φουρκάν Κορκμάζ)

Σπλιτ: 5 παίκτες (Ντίνο Ράτζα, Τόνι Κούκοτς, Γιαν Τάμπακ, Μπρούνο Σούντοφ, Ρόκο Ούκιτς)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας: 5 παίκτες (Βαλερί Τιχονένκο, Αντρέι Κιριλένκο, Βίκτορ Χριάπα, Σεργκέι Μόνια, Γιάροσλαβ Κορόλεφ)

Ορτέζ: 5 παίκτες (Γκεόργκε Μουρεσάν, Μικαέλ Πιετρούς, Μπορίς Ντιαό, Ζοάν Πετρό, Ελί Εκομπό)

