Ο ορισμός του «δεν ξέρω από τρίλιζα» (vid)

Εντάξει έχουμε δει ανθρώπους να γίνονται ρεζίλι σε παιχνίδια, ειδικά όταν τους παρακολουθεί πλήθος κόσμου. Οι δύο φίλοι των Πέισερς πάντως είναι μέσα στους πρώτους καθώς σε παιχνίδι τρίλιζας σε τάιμ άουτ τους αγώνας της ομάδας τους με τους Μπακς, αποδείχθηκαν το λιγότερο άσχετοι. Η πραγματικά το έκαναν επίτηδες, άλλη εξήγηση δεν υπάρχει όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί.

When you don't know how to play tic-tac-toe... pic.twitter.com/2eZ2eX1GuW

— Indiana Pacers (@Pacers) December 13, 2018