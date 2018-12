Νέο παιχνίδι στα φρουτάκια! Το «Fruit Blox» προσγειώθηκε στην Sportingbet.gr!

Το παιχνίδι με τους Σανς έχει μόλις τελειώσει και το τελικό σκορ είναι 111-86. Το Σαν Αντόνιο μπορεί να είναι περήφανο για τον τεράστιο νικητή του, που δείχνει ασταμάτητος και οδηγεί την ομάδας του 23 χρόνια τώρα.

«Παιδιά να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα», αυτά ήταν τα λόγια του Πόποβιτς στους δημοσιογράφους, που μαζεύτηκαν να ακούσουν τις σκέψεις του για το ότι βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση όλων των εποχών με τις περισσότερες νίκες στο ΝΒΑ.

Ο Μπριν Φορμπς με την σειρά του στάθηκε να σχολιάσει και είπε ότι θα έλεγαν ΟΛΟΙ στην θέση του. «Είμαι ευλογημένος που μπορώ να μαθαίνω από ένα από τους κορυφαίους, αν όχι τον κορυφαίο όλων των εποχών» και συνέχισε, «Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να το λένε αυτό. Μόνο το να είσαι μέρος του είναι τεράστιο».

Είναι τεράστιο για όλους μας να ζούμε τον θρύλο του Γκρεγκ Πόποβιτς και να τον βλέπουμε να κορυφώνεται. Βρίσκεται στο Σαν Αντόνιο και τον πάγκο των Σπερς 23 ολόκληρα χρόνια και αυτά που έχει καταφέρει φαντάζουν μοναδικά και απίστευτα, ενώ αυτά που έχει ζήσει φαντάζουν ανυπέρβλητα.

Είναι ο προπονητής με τα πιο πολλά χρόνια στην ίδια ομάδα στα τέσσερα μεγαλύτερα επαγγελματικά αθλήματα και κρατά και το δεύτερο καλύτερο ποσοστό νικών (68.6%) και πάλι στην ίδια λίστα.

Ο Πόποβιτς προσπέρασε πέρυσι τον Τζορτζ Καρλ στην λίστα με τις περισσότερες νίκες και συνεχίζει να ανεβαίνει με αμείωτο ρυθμό. Με 515 νίκες εκτός έδρας ο Ποπ χρειάζεται μόλις έξι για να βρεθεί στην κορυφή αυτής της λίστας και να γράψει και πάλι ιστορία, με τους αριθμούς να φαντάζουν φτωχοί μπροστά στα κατορθώματα του.

Επίσης είναι σαφές πως είναι στην κορυφή εκείνων με τις περισσότερες νίκες με μια ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ. Πλέον, με 1211 νίκες είναι στην τέταρτη θέση της λίστας όλων των εποχών, και κυνηγά τον Σλόαν που μετρά 1221 και όπως όλα δείχνουν εύκολα θα φτάσει και θα προσπεράσει την φετινή σεζόν.

Στην δεύτερη θέση είναι ο Ουίλκενς με 1332 και στον κορυφή ο Νέλσον με 1335. Με περίπου 55 νίκες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο, όπως όλα δείχνουν ο Πόποβιτς θα κάνει σύντομα την ιστορία του ακόμα πιο λαμπρή και θα φτάσει την κορυφή από την οποία απέχει 125 νίκες.

Μπορεί να μην έχει δίπλα του τον άνθρωπο που τον στήριξε τα τελευταία 40 χρόνια και «έχασε» τον περασμένο Απρίλιο, αλλά είναι σίγουρο ότι η σύζυγος του του δίνει την δύναμη που χρειάζεται για να συνεχίζει και να παλεύει..

Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια και στην περίπτωση του Ποπ σίγουρα φαντάζουν φτωχοί. Αυτά που έχει πετύχει, ο σεβασμός που έχει κερδίσει με τον ιδρώτα του και την δουλειά του, δεν είναι εύκολο να μετρηθούν, αλλά και πάλι το βιβλίο της ιστορίας συνεχίσει και γεμίζει με χρυσές σελίδες και μας κάνει να νιώθουμε τυχεροί που ζούμε την εποχή του.

Congratulations to Gregg Popovich for passing Pat Riley for 4th place on the NBA's all-time coaching wins list! #GoSpursGo pic.twitter.com/kB1R3OJPDW

— NBA TV (@NBATV) 12 Δεκεμβρίου 2018