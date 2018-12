Χάθηκε ένας πόντος και προστέθηκε μετά το τέλος του παιχνιδιού στους Μπλέιζερς! (pics)

Περίεργο όλο αυτό που έγινε μετά το παιχνίδι των Μπλέιζερς με τους Ρόκετς με έναν πόντο να... λείπει.

Όταν ανακοινώθηκε το τελικό σκορ της αναμέτρησης όλοι πίστεψαν ότι η ομάδα του Χιούστον επικράτησε τελικά 111-103. Κάπου εκεί όμως έγινε αντιληπτό ότι είχε χαθεί ο πόντους μιας βολής του ΜακΚόλουμ και το τελικό σκορ πλέον είναι 111-104.

Για το ΝΒΑ είναι πραγματικά περίεργο ότι έγινε όλο αυτό.

