Το 0-18 των Σίξερς με τους Θάντερ στην κορυφή των σερί ηττών στο ΝΒΑ! (vid)

Το HoopsHype δημοσίευσε μια ιδιαίτερη λίστα με τα μεγαλύτερα αρνητικά σερί που βρίσκονται σε εξέλιξη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί όπου οι Σίξερς μετρούν 18 συνεχόμενες ήττες στα ματς με τους Θάντερ και φιγουράρουν στην κορυφή της σχετικής κατάταξης. Η δεύτερη θέση... ανήκει στους Σανς που μετρούν 16 σερί ήττες κόντρα στους Ουόριορς ενώ η τελευταία νίκη στις μεταξύ τους αναμετρήσεις χάνεται στις 9 Νοεμβρίου 2014.

- Λ.Α. Λέικερς vs Τορόντο: 8 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Λέικερς: 30 Νοεμβρίου 2014

- Μπρούκλιν vs Γκόλντεν Στέιτ: 8 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Νετς: 2 Μαρτίου 2015

- Ντένβερ vs Χιούστον: 8 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Νάγκετς: 14 Δεκεμβρίου 2015

- Ορλάντο vs Ιντιάνα: 8 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Μάτζικ: 31 Μαρτίου 2016

- Φοίνιξ vs Χιούστον: 8 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Σανς: 7 Απριλίου 2016

- Μπρούκλιν vs Ιντιάνα: 8 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Νετς: 28 Οκτωβρίου 2016

- Νέα Υόρκη vs Γκόλντεν Στέιτ: 9 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Νικς: 30 Μαρτίου 2014

- Ατλάντα vs Γκόλντεν Στέιτ: 9 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Χοκς: 6 Φεβρουαρίου 2015

- Μπρούκλιν vs Βοστόνη: 9 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Νετς: 2 Ιανουαρίου 2016

- Φοίνιξ vs Κλίπερς: 9 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Σανς: 13 Απριλίου 2016

- Σάρλοτ vs Φιλαντέλφια: 9 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Χόρνετς: 2 Νοεμβρίου 2016

- Φιλαντέλφια vs Γκόλντεν Στέιτ: 10 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Σίξερς: 2 Μαρτίου 2013

- Ορλάντο vs Λ.Α. Κλίπερς: 10 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Μάτζικ: 6 Νοεμβρίου 2013

- Ορλάντο vs Γκόλντεν Στέιτ: 11 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Μάτζικ: 14 Δεκεμβρίου 2012

- Ορλάντο vs Σάρλοτ: 12 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Μάτζικ: 16 Δεκεμβρίου 2015

- Φοίνιξ vs Γκόλντεν Στέιτ: 16 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Σανς: 9 Νοεμβρίου 2014

- Φιλαντέλφια vs Οκλαχόμα: 18 σερί ήττες

Τελευταία νίκη των Σίξερς: 15 Νοεμβρίου 2008

The worst losing streaks in the NBA right now pic.twitter.com/eWJ6gIh9CZ

— HoopsHype (@hoopshype) 11 Δεκεμβρίου 2018