Ο Ντόντσιτς χοροπηδάει σαν παιδάκι με καλάθι του Τζόρνταν! (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και φαίνεται να διασκεδάζει μοναδικά τα παιχνίδια του με τους Μάβερικς. Αυτή την φορά η κάμερα τον έπιασε να χοροπηδάει και να χαίρεται με την ψυχή του ένα καλάθι του Τζόρνταν κόντρα στους Μάτζικ.

Δείτε την μοναδική αντίδραση του νεαρού Σλοβένου:

Find someone who hypes you up the way Luka hypes up DeAndre

(via @NBA) pic.twitter.com/2SUcNj4Dvj

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 11 Δεκεμβρίου 2018