ΛεΜπρον – Ουέιντ: 16 χρόνια ανταγωνιστές, συμπαίκτες και φίλοι! (pics & vid)

Κάτι παραπάνω από συμπαίκτες, κάτι παραπάνω από φίλοι...

Ο δεσμός που έχουν οι ΛεΜπρον και Ουέιντ είναι μοναδικός και δύσκολα τον βρίσκεις μεταξύ αθλητών. Ξεκίνησαν μαζί από εκείνη την πρώτη ημέρα και έμειναν δίπλα ο ένας στον άλλον μέχρι την τελευταία.

Μόχθησαν, προσπάθησαν, έκλαψαν, χάρηκαν, ανέβηκαν στην κορυφή, βρέθηκαν να παλεύουν, αποχωρίστηκαν, βρέθηκαν ξανά όμως η ψυχή τους και η καρδιά τους ήταν πάντα ενωμένη.

Η φανέλα δεν έπαιζε ρόλο και οι δυο τους έδωσαν στην φράση... this is why we play νόημα και σκοπό. Έφτιαξαν μια σχολή, πορεύτηκαν ο ένας στο πλευρό του άλλου και δεν μετανιώνουν τίποτα απ' όσα έκαναν.

Άλλωστε τα δάκρυα ευτυχίας και συγκίνησης που ακολούθησαν οι στιγμές στο «Staples Center» δίνουν μορφή σε όλα όσα προσπαθούν να που με λόγια από έναν λαιμό που κομπιάζει.

Ξεκίνησαν το 2013 και αυτές είναι στιγμές από την ξεχωριστή διαδρομή τους...