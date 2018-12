Μέσα στον αριθμό, ο Ουέιντ ευχαρίστησε τον «βασιλιά» του ΝΒΑ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ώθηση να γίνω καλύτερος απ' όσο νόμιζα ότι ήμουν...»

Πραγματικά... συγκλονιστικό το μήνυμα!

Nice message on the jersey from Dwyane Wade to LeBron: “Thanks for pushing me to be greater than I knew I was.” pic.twitter.com/9pWy8miqqK

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 11 Δεκεμβρίου 2018