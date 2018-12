Ουέιντ για Γιάννη: «Δεν είναι για εκείνον η φιλοσοφία μας, υπάρχει και η 'Mamba Μentality'» (vid)

Ο Ουέιντ έζησε μια μεγάλη βραδιά και μίλησε συναισθηματικά για πολλά απ΄όσα υπάρχουν στο μυαλό του. Ρωτήθηκε για τα νέα... ήθη και έθιμα που έφερε μαζί με τον ΛεΜπρον, με τις κοινές προπονήσεις και το κοινή δουλειά. Ο Ουέιντ αφοπλιστικά απάντησε ότι έκανε για εκείνους, αλλά δεν είναι για όλους.

Ως παράδειγμα έθεσε τον Γιάννη που είναι πιο κοντά στην νοοτροπία του Κόμπι Μπράιντ και το παραδέχτηκε πριν από μερικές ημέρες.

«Έχασα ένα κομμάτι μου όταν σταμάτησε ο Κόμπι. Ήμασταν σίγουρα ένα κομμάτι διαμόρφωσης νοοτροπίας, δεν μπορώ να πω ότι την αλλάξαμε, αλλά την διαμορφώσαμε λίγο. Δεν υπήρχε πίεση από την αρχή, αφού ήμασταν τόσο κοντά.

Δείξαμε ότι μπορούσαμε να ήμασταν ανταγωνιστικοί, προσπαθούσαμε να είμαστε σπουδαίοι και να πιέζουμε ο ένας τον άλλον. Δεν είναι για όλους, υπάρχει και η 'Μamba Μentality', δεν είναι για όλους, δεν είναι για τον Γιάννη, ήταν κάτι που δούλεψε για εμάς, μας έκανε από την αρχή, βοήθησε τις καριέρες μας».

Dwyane Wade was at STAPLES for his last game against Kobe, too.

“It was the end of someone to chase for me ... I lost a little piece of me.” (via @taniaganguli) pic.twitter.com/nTb4ze3HM8

— SLAM (@SLAMonline) 11 Δεκεμβρίου 2018