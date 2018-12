Παίκτες της Εβδομάδας οι Μπιλ και Κάρι (vid)

Ο Μπιλ μέτρησε 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε αυτό το διάστημα για τους Ουίζαρντς που είχαν ρεκόρ 2-1 σε αυτό το διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τον Κάρι, μέτρησε 30.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ για τους Ουόριορς που έκαναν το 3-0 στην 8η εβδομάδα της αγωνιστικής δράσης στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

30 PPG 6 RPG 7 APG 50% FG

Full highlights from @RealDealBeal23's Eastern Conference Player of the Week campaign! #DCFamily pic.twitter.com/LZjeaOePnq

— Washington Wizards (@WashWizards) 10 Δεκεμβρίου 2018