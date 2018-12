Ουέιντ και ΛεΜπρόν πήραν μαζί δύο σερί τίτλους με τους Χιτ, αλλά απόψε ήταν αντίπαλοι και μοιράστηκαν για τελευταία φορά το παρκέ, αφού ο Flash σταματά το μπάσκετ στο τέλος της σεζόν

Οι Λέικερς κατάφεραν να επικρατήσουν του Μαϊάμι με 108-105 και έτσι ανέβηκαν στο 17-10, ρίχνοντας στο 11-15 την παρέα του «Flash».

Ο Βασιλιάς έβαλε δύο κρίσιμες βολές στο τέλος, ενώ Ουέιντ και ΜακΓκρούντερ δεν μπόρεσαν να στείλουν το ματς στην παράταση με 2 σερί άστοχα τρίποντα.

Για τους νικητές ο ΛεΜπρόν είχε 28 με 12 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ενώ 33 έβαλε ο Κούζμα.

Από την 28 είχε ο Ουίνσλοου, 15 μέτρησε ο Ολίνικ, ενώ 15 πόντους με 10 ασίστ πρόσθεσε ο Ουέιντ.

He really clutched it in mid air pic.twitter.com/QWwjz32IqZ

— SportsCenter (@SportsCenter) 11 Δεκεμβρίου 2018