Μπουλς σε κρίση: Παραλίγο να μην κατέβουν στην προπόνηση οι παίκτες

Όπως αναφέρει ο Κέι Σι Τζόνσον, οι παίκτες συζήτησαν να μην πάνε στην προπόνηση, αλλά τελικά αποφάσισαν να «κατέβουν» και ζήτησαν από το προπονητικό επιτελείο να κάνουν meeting - πρώτα μεταξύ παικτών κι έπειτα όλοι μαζί.

Per multiple sources, players started a group text exchange debating whether to show up at practice facility today. They ultimately decided to show up and told coaching staff they wanted players only meeting, which was followed by the meeting with coaches.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) 9 Δεκεμβρίου 2018

Per multiple sources, "veterans" were adamant in group text exchange that team show up today and have meetings. There were "two or three players" advocating not showing up. — K.C. Johnson (@KCJHoop) 9 Δεκεμβρίου 2018

Αυτοί που φέρεται να άλλαξαν γνώμη στους υπόλοιπους και τους έπεισαν να πάνε στην προπόνηση είναι οι Ρόμπιν Λόπεζ και Λάουρι Μάρκανεν, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο, υπήρξαν 2-3 παίκτες που δεν εμφανίστηκαν στο «Advocate Center».

«Αυτή η συνάντηση ήταν ό,τι χρειαζόμασταν. Ήμασταν όλοι ειλικρινείς μεταξύ μας και πολύ άμεσοι. Ακόμα μαθαίνουμε ο ένας τον άλλο», δήλωσε σχετικά ο Μπόιλεν.

Το κλίμα είναι «βαρύ» στην ομάδα, μετά την απομάκρυνση του Χόιμπεργκ, ενώ οι παίκτες φέρεται να είναι θυμωμένοι με τον Μπόιλεν, ειδικά μετά τις δηλώσεις του πως απέσυρε τους starters της ομάδας στο ματς, με 21 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του, καθώς θεώρησε πως το παιχνίδι ήταν χαμένο.