Απομένουν μόλις 14'' για το τέλος και το σκορ είναι 100-99 για τους Μπακς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε... ρίχνοντας στο καναβάτσο τους Ράπτορς.

Ουσιαστικά, εκεί έσβησαν οι ελπίδες της ομάδας του Καναδά για νίκη. Θυμίζουμε πως οι Μπακς επικράτησαν με 104-99.

