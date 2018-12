Στη νίκη επί των Ράπτορς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε 37' είχε 19 πόντους με 8/15, 1/3 τρίποντα και 2/3 βολές. Επίσης, μάζεψε 19 ριμπάουντ, είχε 6 ασίστ και 1 μπλοκ.

Ιδού το νέο... σόου του «Greek Freak»:

The best from The Greek Freak in the victory:

19 PTS | 19 REB | 6 AST pic.twitter.com/WXwrqZeMpX

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 10, 2018