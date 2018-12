Ο φόργουορντ των Πίστονς πήρε τον κεντρικό διάδρομο, πάτησε γερά και κάρφωσε με δύναμη παρά την προσπάθεια των Ραντλ και Ντιαλό να τον ανακόψουν.

Μάλιστα ούτε και οι ίδιοι οι συμπαίκτες του δεν πίστευαν σε αυτό που έβλεπαν με αποτέλεσμα να... ξετρελαθούν στον πάγκο!

Δείτε τι έγινε

Was anyone aware that Jon Leuer could dunk like that? (via @nba) pic.twitter.com/vouXzI9DV9

— SLAM (@SLAMonline) 9 Δεκεμβρίου 2018