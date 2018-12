Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Ντάμιαν Λίλαρντ.

Ο παικταράς των Μπλέιζερς μέτρησε 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ και έδειξε για άλλη μια φορά την κλάση του, οδηγώντας σε νίκη την ομάδα του.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ηγέτη του Πόρτλαντ

Damian Lillard finishes with 28 PTS, 8 REBS, & 6 ASTS in the @trailblazers home victory! #RipCity pic.twitter.com/fUwW5JKeku

— NBA (@NBA) 9 Δεκεμβρίου 2018